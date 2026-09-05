Mortal accidente provoca cierre de vía

El mortal accidente que se presentó esta mañana en Circunvalación, a eso de las 3:44 a.m., provocó el cierre de una vía.

Muerto en Circunvalación

La Cruz Roja Costarricense confirmó, mediante su reporte preliminar, la muerte de un hombre entre Uruca y Pavas.

A la llegada de los cuerpos de emergencia, se atiende a dos masculinos adultos. Uno de ellos se rehúsa al traslado a un centro médico.

Mientras que en el caso del otro, se encontraba politraumatizado y sin signos vitales.

Vía cerrada tras el mortal accidente

Debido a la atención del incidente, se reporta el cierre de la vía que conduce hacia los Hatillos.

Imagen tomada de: Waze Costa Rica.

Se reporta un alto congestionamiento vial en el sitio.