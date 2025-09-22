Autoridades reportaron a eso de las 2:00 a.m. un violento accidente de tránsito, mismo que en este momento genera presas kilométricas en la Autopista General Cañas.

Hechos

Un hombre perdió la vida y la mujer que lo acompañaba resultó herida de gravedad tras protagonizar un aparatoso vuelco. El accidente ocurrió un kilómetro después del Conservatorio Castella, sentido San José-Alajuela.

Se presume que el exceso de velocidad llevó al conductor a perder el control y volcar.

Estado de la mujer

Al ser abordados por bomberos y cruzrojistas, el hombre ya no presentaba signos vitales y la mujer estaba prensada en el vehículo. Tras ser liberada, la trasladaron al Hospital México.

Atención del incidente

Ya se habilitó un carril en el sentido San José-Alajuela. Se reporta una congestión vehicular extensa.

Se espera que en los próximos minutos se abran los otros dos carriles.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) ya está en el sitio para el respectivo levantamiento del cuerpo.

El equipo de Noticias Repretel duró cerca de una hora para llegar al sitio del incidente desde La Uruca.