Mortal accidente en Ruta 27 provoca alto congestionamiento vial

Fecha de publicación: 1 de October de 2026

Fecha de modificación: 1 de October de 2026

Un mortal accidente en la Ruta 27 provoca en este momento un alto congestionamiento vial, en el sector de Mata Redonda, Sabana.

¿Qué sucedió?

Según informó la Cruz Roja, un motociclista colisionó contra una de las barras divisorias de la vía. A la llegada de los cuerpos de emergencia, se confirmó a la víctima sin signos vitales.

Mortal accidente en Ruta 27

Accidente km 2 . Sector Circunvalación, hacia Caldera modere velocidad, respete la señalización de la vía. — Ruta 27 (@autopdelsol) October 1, 2026

Dicho incidente provoca alto congestionamiento vial. Por el momento solo hay un carril habilitado.

Cuando lleguen los agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) al sitio para el levantamiento del cuerpo, se va a cerrar por completo la zona.

Información en desarrollo.

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