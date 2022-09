Álvaro Morata elogió a su compañero de Antoine Griezmann y lo definió como un futbolista «fundamental» para el éxito del Atlético de Madrid . antes del encuentro por la UEFA Champions League ante Bayer Leverkusen , este martes.

El Atleti viene de iniciar su campaña en la Liga de Campeones con el pie derecho, tras una victoria agónica ante el Porto la semana pasada, gracias a un cabezazo de Griezmann en el minuto 101 de partido.

El francés ha estado en medio de la polémica en este inicio de curso después de los reportes acerca de que el Atleti está administrando sus minutos para evitar activar una cláusula de compra de 40 millones de euros.

De cualquier manera, a pesar de haber jugado solo 165 minutos entre todas las competiciones esta temporada, el ex Barcelona ya ha marcado tres goles, la marca más alta para un jugador del equipo colchonero junto con Morata.

Hablando en una conferencia de prensa este lunes, Morata indicó: «Antoine es un jugador que no tiene que explicar nada. Es fundamental para nosotros no solo cuando está en el campo, sino también para el grupo».

“Siempre está sonriendo, feliz, aporta muchas cosas positivas. También nos transmite muchas cosas buenas juegue o no. Es uno de los futbolistas más importantes que tenemos. Nos aporta mucho y cuando sale al campo marca goles y lo hace bien”, agregó el español, distanciándose de la polémica.

Morata, quien como Griezmann también ha disfrutado un gran arranque de temporada, dijo que la confianza que le transmite el Cholo Simeone es sin duda una de las claves para su resurgimiento en el fútbol español.

«Recién comenzamos. Me siento muy bien, creo que estoy trabajando bien y el equipo también. Noto la confianza del entrenador, como siempre lo he notado. Ya le dije un día que era un placer trabajar con él, y aquí estamos de nuevo con los mismos objetivos comunes», explicó el ex Juventus.

«Estoy muy feliz de estar aquí. Solo tengo esperanzas para el futuro y voy a trabajar tan duro como pueda para tener el mayor éxito», completó.

Foto: Getty Images