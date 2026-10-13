Fecha de publicación: 13 de October de 2026

Fecha de modificación: 13 de October de 2026

El MOPT sigue demoliendo y quitando publicidad ilegal en espacios públicos, con alrededor de 60 mupis destruidos y 1200 paradas de buses bajo análisis por posible incumplimiento del decreto.

Entre los casos detectados está un mupi de la empresa JCDecaux demolido por estar en vía pública de forma ilegal, y publicidad de IMC cuyos responsables fueron avisados por la entidad estatal.

En los puentes peatonales de la Ruta 27, el concesionario facturó cerca de $1 millón pero el MOPT recibía solo el 6 %, mientras en paradas de buses y derecho de vía la institución recibe cero colones.