MOPT planea ampliar transitada vía entre Orotina y Jacó

El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) trabaja en un proyecto de ampliación de la vía que conecta el sector de Pozón, en Orotina, con la ciudad de Jacó, un tramo de aproximadamente 38 kilómetros que en condiciones normales toma unos 50 minutos recorrerlo, y que con esta obra buscará agilizar el tránsito mediante la construcción de pasos elevados, puentes y la inclusión de una ciclovía.

La iniciativa responde a la creciente demanda vehicular en el Pacífico central, impulsada en gran medida por el desarrollo turístico y por ser una ruta estratégica que conecta con la frontera panameña.

Las autoridades esperan que con esta intervención los conductores tarden menos tiempo y eviten las congestiones que hoy son frecuentes.