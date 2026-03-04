La ruta 32 amaneció este miércoles con cierre parcial en el sector del Parque Nacional Braulio Carrillo, donde el MOPT inició trabajos de estabilización de un talud en el kilómetro 27 que amenaza con afectar la vía.

Las autoridades determinaron cerrar el carril de ascenso en sentido Guápiles-San José desde las 6:00 a.m. hasta las 5:00 p.m., durante los próximos tres meses, para evitar un posible deslizamiento que pondría en riesgo a los conductores.

La medida tomó por sorpresa a muchos usuarios que viajan a diario por esta carretera y que esta mañana enfrentó más de hora y media de espera sin previo aviso