Fecha de publicación: 21 de September de 2026

Fecha de modificación: 21 de September de 2026

El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) corre para colocar el nuevo puente modular en Cambronero, una obra que avanza con la llegada de algunas piezas a la zona según se reportó.

Las autoridades de transporte mantienen el ritmo de trabajo para completar la instalación de la estructura que beneficiará la conectividad en la región.

“Afortunadamente, teníamos piezas para sustituir las que fueron dañadas por el camión. Entonces, lo que se va a hacer, o ya se inició, es levantar el puente, quitar los pisos, sustituir esas piezas y volver a colocarlas. Es una operación que, según estimamos, puede durar dos meses, pero estamos trabajando para que sea menos”, comentó Efraim Zeledón, titular del MOPT.

La colocación del puente modular en Cambronero representa una solución clave para mejorar la infraestructura vial en esa zona del país, aunque aún no se detalló la fecha de finalización.