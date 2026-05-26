El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y el CONAVI ejecutan la construcción de 4 muros de contención en las inmediaciones del Cerro Zurquí, específicamente en el tramo de los kilómetros 27 al 28 de la Ruta 32, para evitar cierres preventivos que han afectado a conductores y transportistas durante la temporada de lluvias.

Los muros se construyen de forma escalonada para evitar el colapso vial que significaría cerrar varios carriles a la vez, ya que estos kilómetros son considerados “los más calientes” donde sí o sí llueve y siempre hay derrumbes.

Un muro en el kilómetro 27 ya inició hace varios meses como parte de una estabilización de taludes con anclajes, y vienen 2 muros más que arrancarían en junio y julio en los kilómetros 29 y cerca del 35, con el objetivo de tener menos problemas para agosto, una época fuerte de lluvias.