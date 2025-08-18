El Ministerio de Obras Públicas y Transportes, realiza este lunes una inspección técnica en la Ruta 32, cerrada preventivamente tras detectarse desprendimientos en los taludes de los kilómetros 28 y 31, donde grandes cantidades de material comprometen la estabilidad de la vía hacia el Caribe.

Mientras cuadrillas del Consejo Nacional de Vialidad, monitorean puntos críticos.

El ente advierte que la reapertura dependerá de los resultados del análisis geotécnico. Esta medida busca garantizar la seguridad vial ante posibles nuevos deslizamientos durante la temporada lluviosa.