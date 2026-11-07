Moncho Martínez revela la historia detrás de su famoso Inspector Rodríguez

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Luis Ramón “Moncho” Martínez, artista venezolano nacido en Maracaibo y proveniente de una familia de diez hermanos, es un talentoso publicista, músico, compositor, actor, comediante y guionista.
Aunque su personaje más conocido es el Inspector Rodríguez, Moncho llegó a interpretarlo de manera accidental, lo que lo catapultó a la fama.
Este sábado 7 de noviembre a las 9:00 p.m., presentará su espectáculo “Un Abrazo en Navidad” en Campo Lago, Lindora, Santa Ana.