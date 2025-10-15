Una escena de horror se vivió la tarde de este miércoles en el sector de la 15 de Setiembre, en San José, cuando se reportó una balacera dentro de una chatarrera, dejando como saldo un hombre fallecido y dos personas gravemente heridas, entre ellas una adulta mayor que recibió múltiples impactos de bala.

Ataque ocurrió en plena tarde

De acuerdo con la información confirmada por la Cruz Roja Costarricense, los hechos se registraron cerca de las 3:40 p.m., en una chatarrera ubicada en la Urbanización Umara, detrás de la Colonia 15 de Setiembre.

Al llegar al lugar, los socorristas declararon sin vida a un hombre de aproximadamente 70 años, quien presentaba varias heridas por arma de fuego.

Además, una adulta mayor resultó con siete impactos de bala, por lo que fue trasladada de emergencia en condición crítica a un centro médico.

Video muestra dramático rescate

En redes sociales comenzó a circular un video que muestra los momentos de angustia vividos tras el tiroteo, donde se observa a la mujer herida siendo llevada en brazos por varios hombres, mientras otros vecinos pedían ayuda desesperadamente.