“El momento más impresionante de mi vida”, así define Esteban Ramírez, la voz de la banda nacional Percance, lo recientemente sucedido en la Arena Ciudad de México.

¿Qué pasó?

Hace escasos días Ramírez explicó que Los Caligaris (Argentina) les invitaron para abrir su concierto en el recinto ubicado en distrito federal.

La banda nacional tuvo una participación destacada.

Momento único

En medio de la canción “Como Saber”, sucedió algo único.

Con aproximadamente 25 mil personas en el lugar, gran cantidad de personas corearon y se movieron al ritmo de uno de los temas más conocidos del grupo, a tal punto de volverse una escena que la banda nunca olivadará en su vida.

¿Qué dijo el grupo en su página?

“GRACIAS MÉXICO! Gracias Los Caligaris! Gracias Noé! Gracias vida! Los amo! Hoy ha sido uno de los días más felices de mi vida!”, expresó la agrupación en Facebook.

El video se viralizó y generó comentarios positivos para Percance, tanto de los ticos como los mexicanos que pudieron conocerlos a través del concierto.