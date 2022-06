Cada estrella del pop tiene ese álbum que define su carrera, y para la cantante canadiense de pop-punk Avril Lavigne, ese sería Let Go de 2002.

Cada estrella del pop tiene ese álbum que define su carrera, y para la cantante canadiense de pop-punk Avril Lavigne, ese sería Let Go de 2002. El álbum clásico presenta algunos de sus sencillos más importantes, como “Sk8er Boi”, “I’m With You” y “Complicated”. Para conmemorar el vigésimo aniversario del disco, Lavigne se entusiasmó con él y recreó la imagen de portada de su álbum característico.

En la portada original, filmada en el barrio SoHo de Nueva York en Canal Street, Lavigne viste un atuendo completamente negro que incluye un suéter largo y pantalones holgados. Esa estética vanguardista y de rock and roll pasó a ser su firma, que continuó en 2022. Solo que esta vez, eligió una trinchera larga de cuero negro, un cinturón con ojales y zapatos de plataforma Prada Monolith.

“Este fue otro momento mágico para mí al regresar al lugar exacto donde filmé la portada de mi álbum debut, Let Go, ayer en la ciudad de Nueva York, justo antes de tocar en el Madison Square Garden”, escribió Lavigne en su pie de foto de Instagram. “Gracias a todos mis fanáticos increíblemente increíbles y solidarios que me han mostrado tanto amor durante todos estos años”.

A principios de este mes, la cantante también lanzó una edición de lujo del álbum para conmemorar su 20 aniversario, con caras B como “Falling Down” y “Get Over It”. En febrero, también lanzó su nuevo álbum Love Sux y habló sobre hacer música angustiosa para adultos y no querer cambiar nunca su estética de la moda. “Simplemente me gusta estar cómoda. . . Pero ahora me divierto un poco más con mi moda”, explicó. Claramente, como lo demuestra su retroceso de 20 años, su estilo es eterno.