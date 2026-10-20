Fecha de publicación: 20 de October de 2026

Fecha de modificación: 20 de October de 2026

Gregorio Brigilia, abogado de la modelo Chonta Mullins, una de las sospechosas del caso conocido como Riverside, en el que la fiscalía investiga a la organización de Edwin López, Pecho de Rata, confirmó que ella vendrá al país de forma voluntaria.

Pagará sus pasajes y se pondrá a la orden de las autoridades judiciales.

Salida del país

Chonta salió del país el 23 de marzo, junto con la esposa de Pecho de Rata, Jeidy Smith De La O. Ambas son investigadas en la causa de narcotráfico y lavado de dinero.

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Modelo ligada con delitos

A Mullins, la fiscalía la liga por administrar y resguardar bienes de alto valor como propiedades y vehículos.

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