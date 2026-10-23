Detienen a exnuera de Pecho de Rata

Fecha de publicación: 23 de October de 2026

Fecha de modificación: 23 de October de 2026

La reconocida modelo Chonta Mullins, de 30 años, se entregó este viernes a las autoridades judiciales, luego de figurar como imputada en el caso Riverside, una investigación por presunta legitimación de capitales y narcotráfico.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) confirmó que agentes de la Oficina Central Nacional de Interpol en San José detuvieron a Mullins durante la tarde.

¿Por qué investigan a la modelo?

Mullins figura entre las sospechosas en la causa contra la organización atribuida a Edwin López, conocido como Pecho de Rata.

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Según la información del caso, la Fiscalía la vincula con la presunta administración y custodia de bienes de alto valor, entre ellos propiedades y vehículos.

Modelo salió del país en marzo

La modelo salió de Costa Rica el 23 de marzo junto con Jeidy Smith De La O, esposa de López. Ambas son investigadas en la causa por presuntos delitos relacionados con narcotráfico y lavado de dinero.

Previamente, el abogado de Mullins, Gregorio Brigilia, había informado que su representada regresaría voluntariamente al país, asumiría los gastos del viaje y se pondría a disposición de las autoridades judiciales.

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