Moda para cada ocasión: looks que marcan tendencia

Fecha de publicación: 18 de September de 2026

Fecha de modificación: 18 de September de 2026

De la graduación al altar, la moda elegante marca tendencia en cada ocasión con propuestas diferentes para cada momento, y esta temporada de bodas y graduaciones trae looks que se adaptan a cada celebración.

César Sauceda L., asesor de moda en Trajes Elegant, explica qué tendencias en trajes elegantes marcan esta temporada de graduaciones, qué diferencia a un traje pensado para graduación de uno para boda, y qué colores y telas dominan este año.

El especialista detalla cómo se armoniza el vestuario de los padrinos con el de los novios sin que compitan entre sí, qué papel cumplen los colores y las telas en el vestuario de los escoltas, y por qué es importante definir una paleta de colores antes de vestir a todo el cortejo.