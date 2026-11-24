Fecha de publicación: 24 de November de 2026

Fecha de modificación: 24 de November de 2026

Escuchar la palabra cáncer suele despertar temor, pero muchas veces ese miedo también se alimenta de rumores y creencias populares.

Por eso, el espacio busca aclarar las dudas frecuentes y acercar información basada en evidencia científica.

El Dr. Dennis Brenes Redondo, oncólogo, aborda preguntas sobre la relación entre el estrés, la tristeza y la aparición del cáncer. También revisa creencias relacionadas con las biopsias, las cirugías, la herencia genética y la metástasis.