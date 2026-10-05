¿Qué se sabe de la misteriosa infección que causa alarma en Rusia y al mundo?

Fecha de publicación: 5 de October de 2026

Fecha de modificación: 5 de October de 2026

Una misteriosa infección mantiene la atención de las autoridades sanitarias de Rusia luego de la muerte de una investigadora de 28 años en Siberia.

La mujer fue identificada como Daria Shipilova, trabajadora del Instituto de Investigación Antiplaga de Irkutsk.

Murió el 2 de octubre después de sufrir una neumonía que evolucionó rápidamente y cuya causa todavía no está determinada oficialmente.

¿Por qué el caso genera preocupación en Rusia?

La alarma aumentó porque Shipilova trabajaba en un centro especializado en enfermedades infecciosas peligrosas.

Tras su muerte, las autoridades identificaron y vigilaron a cerca de 200 personas que tuvieron contacto con ella.

Además, el hospital donde recibió atención aplicó restricciones preventivas.

Sin embargo, Rospotrebnadzor, organismo sanitario ruso, informó que las investigaciones realizadas no encontraron microorganismos relacionados con la actividad profesional de la mujer.

¿La investigadora tenía peste?

Una de las versiones que circuló apunta a un posible accidente con Yersinia pestis, bacteria que causa la peste.

Hasta ahora, esa hipótesis no ha sido confirmada oficialmente.

Incluso, las autoridades rusas señalaron que no detectaron incidentes con microorganismos peligrosos dentro del instituto.

Las pruebas realizadas a los contactos tampoco confirmaron casos de peste. Algunos pacientes presentaron virus respiratorios comunes y Covid-19.

¿Qué es la peste neumónica?

La peste neumónica es una forma grave de infección causada por Yersinia pestis.

A diferencia de la peste bubónica, puede afectar directamente los pulmones y transmitirse mediante gotas respiratorias durante un contacto cercano.

Entre sus síntomas aparecen fiebre, escalofríos, tos, dolor en el pecho y dificultad para respirar.

Actualmente existen antibióticos efectivos contra la enfermedad. Sin embargo, el tratamiento temprano resulta fundamental.

¿Qué se sabe hasta ahora?

Por ahora, Rusia no confirmó un brote de peste neumónica relacionado con la muerte de Shipilova.

Las autoridades mantienen la vigilancia epidemiológica mientras investigan qué provocó la neumonía. Tampoco se han confirmado casos secundarios de peste entre las personas sometidas a control.

El caso permanece abierto y la principal incógnita sigue siendo la causa exacta de la muerte de la investigadora.

Si quiere estar atento a otras informaciones, puede seguir las ediciones de Noticias Repretel en Canal 6, Repretel.com, Facebook Live y YouTube de Grupo Repretel Noticias.