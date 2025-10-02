El caso de Ligia Zulema Faerrón Jiménez, una vecina de 53 años desaparecida desde el pasado 26 de setiembre en Ciudad Quesada, da un nuevo giro luego de que las autoridades confirmaran el hallazgo de su vehículo.

¿Cómo apareció el carro?

Se trata de un Volvo X60, modelo 2013, con placa VXC601, que fue ubicado en un taller en La Palmera de San Carlos. Lo más inquietante es que, según versiones de la familia, en redes sociales circularon anuncios donde ofrecían los repuestos del vehículo como si estuviera desarmado.

La desaparición de Ligia

Ligia fue vista por última vez a las 7:36 a. m. del 26 de setiembre, cuando salió de su vivienda en Ciudad Quesada. Desde entonces, sus familiares no han vuelto a tener contacto con ella.

La mujer vive sola y enfrenta serios problemas de salud, entre ellos cáncer de piel e hipertensión. Además, en abril perdió a su esposo, también víctima de cáncer. Es madre de cuatro hijos y abuela de dos nietos.

Investigación en curso

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) confirmó que la casa de la mujer se mantiene bajo custodia mientras se realizan diversas diligencias.

“De momento no podemos brindar mayores detalles, pero la vivienda está bajo custodia y el caso sigue en investigación”, indicaron las autoridades.

Familia pide ayuda

Los allegados de Ligia solicitan a la ciudadanía colaborar con cualquier información que permita dar con su paradero.

Puede comunicarse a los números del OIJ: