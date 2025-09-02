A través de un mosaico de voces ciudadanas, el espacio se convierte en un altavoz de las quejas cotidianas que afectan a los costarricenses: desde la deficiencia del transporte público y los largos tiempos de viaje, hasta la desatención a los adultos mayores y la indiferencia filial.

Los participantes critican abiertamente la burocracia estatal, la gestión municipal en temas de limpieza y orden público, y recortes en ayudas sociales, mientras también se exige a las instituciones que cumplan con su deber.

El programa, con su estilo franco y popular, no solo expone estos problemas, sino que interpela directamente a las autoridades, mezclando el desahogo con un llamado a la acción y la reflexión colectiva.