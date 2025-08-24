Escrito por: Eduardo Troconis

La goleada 4-0 que el Deportivo Saprissa le propinó a Sporting FC en Tibás dejó mucho más que tres puntos en la tabla. También desató la molestia de su entrenador, Minor Díaz, quien no se guardó nada al analizar el rendimiento de sus futbolistas y la situación interna del camerino albinegro.

“Saprissa fue mejor en juego y en actitud, Sporting no estuvo a la altura, hicimos un partido muy malo. Me preocupa mucho, veo a un camerino sin ambición de nada, que no tiene hambre”.

Díaz también destacó que el club cuenta con recursos, pero hay una falta de actitud tremenda:

“En Sporting hay mucha abundancia, pero no hay actitud. Veo un equipo que no tiene hambre… sin alma, hay que empezar a tocar fibras”

Díaz reconoció que el principal desafío no está en lo táctico, sino en lo emocional y en el compromiso de sus dirigidos.

“Nuestra aspiración es salir del fondo, no podemos pensar en otra cosa. Estoy en un club que lo tiene todo, que busca mejorar el fútbol nacional, pero siento que en el camerino hay jugadores que no están comprometidos. Los jugadores deben tener carácter, acá en Sporting he notado que hay futbolistas que están en el club solo por estar”,

Las palabras del entrenador suenan a un llamado de atención fuerte y directo a su propio vestuario, que apenas suma un punto en este arranque del campeonato y se mantiene colista en la tabla de posiciones.