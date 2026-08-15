Ministros de Seguridad, presidente de la Asamblea y el Fiscal General recibieron amenazas en el pasado

La situación actual genera alerta en las autoridades del país, pues ministros de Seguridad, el presidente de la Asamblea y el Fiscal General han sido objetos de amenazas en el pasado.

Ewald Acuña, exjuez penal, resalta que “el OIJ, bajo de dirección del Ministerio Público, indagará, investigará y procurará determinar ‘quién, cuándo, cómo y dónde’ formula estas amenazas”.

El OIJ detuvo a un hombre de apellido Villalobos, de 27 años, como sospechoso de amenazar en redes sociales con un arma de fuego a la presidenta Laura Fernández Delgado.

Agentes de la sección de Delitos Varios detectaron la publicación realizada el pasado 8 de mayo y los mensajes habrían provenido del sospechoso, detenido en Desamparados de Alajuela.