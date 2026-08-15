Ministros de Seguridad, presidente de la Asamblea y el Fiscal General recibieron amenazas en el pasado

Situación actual genera alerta en las autoridades del país.

La situación actual genera alerta en las autoridades del país, pues ministros de Seguridad, el presidente de la Asamblea y el Fiscal General han sido objetos de amenazas en el pasado.

Ewald Acuña, exjuez penal, resalta que “el OIJ, bajo de dirección del Ministerio Público, indagará, investigará y procurará determinar ‘quién, cuándo, cómo y dónde’ formula estas amenazas”.

El OIJ detuvo a un hombre de apellido Villalobos, de 27 años, como sospechoso de amenazar en redes sociales con un arma de fuego a la presidenta Laura Fernández Delgado.

Agentes de la sección de Delitos Varios detectaron la publicación realizada el pasado 8 de mayo y los mensajes habrían provenido del sospechoso, detenido en Desamparados de Alajuela.