El ministro de Seguridad Pública, Mario Zamora, y de Justicia y Paz, Gerald Campos, comparecieron este miércoles ante la Comisión de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa, como parte de una investigación parlamentaria que busca determinar si existe un debilitamiento en la seguridad pública del país frente al avance del crimen organizado.

La audiencia, que comenzó cerca del mediodía, forma parte de una serie de comparecencias solicitadas por los diputados de la comisión. La semana anterior asistió la expresidenta Laura Chinchilla, quien fue consultada sobre nombramientos realizados durante su administración, entre ellos el del exjerarca Celso Gamboa.

En esta ocasión, los diputados cuestionaron a Zamora y Campos sobre temas como:

Los cambios en puestos de guardacostas en zonas estratégicas de ingreso de droga.

La instalación de escáneres en puertos y fronteras.

Las estadísticas de decomisos de droga en la última década.

El manejo del sistema penitenciario, especialmente en los módulos de máxima seguridad.

Repase más detalles en el video adjunto.