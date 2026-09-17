Fecha de publicación: 17 de September de 2026

Fecha de modificación: 17 de September de 2026

El ministro Rodrigo Chaves asegura que tiene enemigos que buscan sacarlo del poder, en declaraciones que se dan tras el llamado de atención por los gestos que realizó durante los actos patrios en Cartago.

Las declaraciones del jerarca se producen en medio de la polémica generada por el gesto del “Lero, Lero” que realizó durante las actividades oficiales de la independencia en la provincia cartaginesa.

El ministro insistió en que su labor al frente del Ministerio de la Presidencia y Hacienda continúa a pesar de las críticas, y que su compromiso con el país se mantiene intacto.