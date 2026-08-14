Ministro de Justicia denuncia amenaza de muerte contra él y su familia

El ministro de Justicia y Paz, Gabriel Aguilar Vargas, acudió a las oficinas centrales del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) para presentar una denuncia por una presunta amenaza de muerte contra él y su familia.

La información oficial señala que los hechos estarían relacionados con un reciente pronunciamiento del Instituto Nacional de Criminología (INC) sobre la liberación de una persona privada de libertad que tendría vínculos con una organización criminal.

Ministro de Justicia presenta denuncia ante el OIJ

Aguilar Vargas se presentó en las oficinas centrales del OIJ para interponer la denuncia y poner los hechos en conocimiento de las autoridades judiciales.

El Ministerio de Justicia y Paz confirmó que la presencia del jerarca obedeció a una denuncia por una presunta amenaza de muerte dirigida contra él y sus familiares.

La institución indicó que, por razones de seguridad y para no afectar la investigación judicial que se encuentra en curso, no divulgará más detalles sobre el caso.

Investigación queda en manos de las autoridades judiciales

El caso permanece bajo investigación del Organismo de Investigación Judicial. Las autoridades no han divulgado información adicional sobre la identidad de la persona que habría realizado la amenaza ni sobre otros detalles que puedan comprometer las diligencias.

El Ministerio de Justicia y Paz reiteró que mantiene reserva sobre el caso para proteger la seguridad de las personas involucradas y evitar afectaciones a la investigación judicial.

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