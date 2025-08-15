El ministro de Seguridad, Mario Zamora, impulsa la creación del “San José Distrito Capital” como estrategia para combatir la creciente inseguridad en el casco central, donde este año se registran 1,600 denuncias por hurtos y 320 robos de vehículos.

La iniciativa, que no alteraría la división administrativa actual, integraría bajo un mismo modelo de gestión los cantones de Montes de Oca, Goicoechea y Vásquez de Coronado dentro del anillo de circunvalación.

Comerciantes consultados relatan cómo la situación los obliga a extremar medidas: “Aquí nadie saca el teléfono en la calle”, afirma una vendedora del Mercado Central.