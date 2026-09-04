El ministro de Justicia y Paz, Gabriel Aguilar, envió una carta pública al presidente de la Corte Suprema de Justicia de la República de Costa Rica, Orlando Aguirre, tras los recientes sucesos ocurridos con la exdiputada Pilar Cisneros.

¿Qué dice la carta?

En el mensaje, Aguilar hace una “enérgica protesta” por la orden migratoria emitida hacia la exlegisladora, calificando la medida como “desproporcionada” y “abusiva”.

También cuestiona que la medida haya la envía la Fiscalía General de la República, cuando en este momento Pilar Cisneros no forma parte de ninguno de los supremos poderes.

El ministro le pide a Aguirre que investigue la situación como máximo jerarca de la institución, haciendo énfasis en “las reiteradas manifestaciones de contenido político realizadas por el fiscal general contra el Poder Ejecutivo”.

Esto lo solicita desde su calidad de ministro de Justicia, en la que, según afirma, su función también es ser un enlace entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo.

Cierra diciendo que el jerarca judicial debe dar las instrucciones para entender si esto es una actuación estrictamente jurídica o un “constante uso político del Ministerio Público”.

¿Qué pasa con Pilar Cisneros?

Según el documento emitido, a Cisneros la requieren por un presunto perjuicio de la pureza del sistema electoral, por el aparente delito de recepción de contribuciones privadas ilegales.

Por este motivo, fue citada por la Fiscalía este viernes 4 de septiembre y se emitió una orden migratoria para que no salga del país.

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Por: Camila Rosales Méndez

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