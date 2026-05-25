El caso del brote de salmonela relacionado con un local de pollo en Ciudad Colón, Mora, suma nuevas actualizaciones, entre ellas declaraciones del ministro de Salud, Alexander Sánchez.

Hasta el momento, las autoridades realizaron un muestreo a 32 personas vinculadas con este brote. De esa cifra, 12 dieron positivo por salmonela.

Además, las autoridades investigan un fallecimiento por su posible relación con el caso.

Ante este panorama, el ministro declaró: “Reiteramos a la población la importancia de reforzar medidas preventivas al consumir alimentos en los diferentes comercios”.

También compartió varias recomendaciones para evitar situaciones similares:

Verificar permisos sanitarios.

Confirmar que el local mantenga condiciones adecuadas de higiene.

Revisar que el personal aplique correctamente las medidas de manipulación de alimentos.

Utilizar protectores de cabello.

Evitar el uso de joyas mientras se cocina.

Vecinos de la zona aseguran que esta situación perjudica a varios negocios locales.

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Por: Camila Rosales Méndez