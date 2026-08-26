Ministro de justicia tomará medidas contra “Los Jachudos” de las cárceles

El Ministerio de Justicia identificó a un grupo de privados de libertad, conocidos como “Los Jachudos”, que estarían intimidando y abusando de otros reclusos en diferentes centros penitenciarios del país.

Las autoridades también detectaron casos de reos vinculados con la comercialización de drogas dentro de las cárceles, lo que encendió las alertas por el control que ejercían sobre la población carcelaria.

Ante esta situación, el ministro de Justicia, Gabriel Aguilar, anunció nuevas medidas para frenar estas conductas, que incluyen la separación de los reclusos identificados y el reforzamiento del control en los penales.

“Se creen líderes de un pabellón, ámbito o dormitorio y aprovechan esa posición para dar órdenes, intimidar a otros privados de libertad, comercializar drogas, vender colchonetas, ropa y cometer todo tipo de abusos. Ya tenemos identificados a estos supuestos líderes”, declaró Aguilar.