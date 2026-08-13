Ministro de Justicia explota tras declaraciones de Carlo Díaz

El Ministro de Justicia, Gabriel Aguilar criticó al Fiscal General Carlo Díaz, a raíz de unas declaraciones sobre unas supuestas torturas contra “Macho Coca” y alias “Compadre”.

Aguilar realizó una publicación en sus redes sociales, donde dio su criterio sobre el tema.

¿Qué dijo Carlo Díaz?

Según afirmó en declaraciones a la prensa, los ahora extraditados este 13 de agosto, le afirmaron haber recibido torturas en el centro penitenciario.

“Una de estas torturas es que los llegan a despertar cada hora en la madrugada y ahí les indican que eso es por orden supuestamente del fiscal general, cuando yo no tengo ninguna influencia en un centro penitenciario”, dijo Díaz.

Además, el fiscal afirma que darán a conocer estas afirmaciones, que están grabadas, al Mecanismo de Prevención de la Tortura, Defensoría de los Habitantes y la Fiscalía de Ejecución de la Pena.

¿Y qué dijo el Ministro de Justicia?

“Pero para el fiscal general de la República, Carlo Israel Díaz Sánchez, la noticia del día y su gran preocupación fue que “pobrecito” “don Gilbert” que, según él, habría sido “torturado” y que son “hechos sumamente graves”. Tan preocupado está que lo denunciará”.

Según Aguilar mientras Costa Rica combate al narcotráfico, “lamentable escuchar al mismísimo fiscal general tan preocupado por quienes han sembrado violencia, droga y muerte en nuestro país”.

Acá la publicación del ministro.

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