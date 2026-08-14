Ministro de Justicia aparece en las oficinas del OIJ

El ministro de Justicia, Gabriel Aguilar, llegó durante la mañana de este viernes a las instalaciones del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

Aguilar permaneció durante varios minutos en las oficinas de la institución.

Aún no se conocen las razones de la visita

La presencia del ministro de Justicia en el OIJ genera expectativa, debido a que todavía no existe información oficial sobre las razones que lo llevaron a las instalaciones.

Por ahora, se desconoce si Aguilar sostuvo alguna reunión con autoridades del OIJ o si su visita estuvo relacionada con algún asunto específico.

Se espera información oficial

Las autoridades aún no han informado públicamente sobre el motivo de la presencia de Gabriel Aguilar en el OIJ.

La información podría ampliarse durante las próximas horas, conforme el Ministerio de Justicia o el propio Organismo de Investigación Judicial brinden detalles sobre el encuentro o la permanencia del ministro en las instalaciones.

Ministro realizó publicación cuestionando al fiscal general

La visita de Gabriel Aguilar al OIJ ocurre luego de que el ministro cuestionara al fiscal general Carlo Díaz por sus declaraciones sobre las supuestas torturas denunciadas por “Macho Coca” y alias “Compadre”.

Díaz afirmó que ambos señalaron que los despertaban cada hora durante la madrugada y les decían que la medida era por orden del fiscal general, algo que negó.

Aguilar criticó la postura de Díaz y cuestionó su preocupación por personas señaladas por delitos relacionados con violencia y narcotráfico.

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