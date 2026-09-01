Ministro de Hacienda entregó presupuesto ordinario 2027 a la Asamblea Legislativa

El ministro de Hacienda entregó el presupuesto ordinario 2027 a la presidenta de la Asamblea Legislativa, Yara Jiménez, en medio de avisos de recortes que marcarán la discusión del proyecto en el Congreso.

La discusión del presupuesto se extenderá por tres meses, donde los diputados analizarán las partidas y los ajustes propuestos por el gobierno.

Las universidades públicas, el Poder Judicial y los programas sociales son algunos de los sectores que estarían en la mira de las reducciones presupuestarias.