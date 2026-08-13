Ministro de Educación responde sobre su beca en universidad

El ministro de Educación, Leonardo Sánchez, respondió a un medio de comunicación tras dar a conocer que estudió en la Universidad de Costa Rica (UCR) con beca.

¿Qué dijo el ministro de Educación?

Afirma que lo reconoce con orgullo y gratitud, pero aclara que haber contado con ese beneficio no lo obliga a guardar silencio frente a la universidad pública.

“Ser agradecido con una oportunidad y pedir que esa misma oportunidad mejore y llegue a más gente no son cosas contradictorias, son la misma cosa”, afirma.

Agrega que, por saber lo que vale una beca, quiere que muchos más jóvenes, especialmente de zonas rurales y de familias con menores ingresos, tengan la misma oportunidad que él tuvo.

Trabajo

Sánchez dice que durante los últimos 5 años en la Comisión de Enlace del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), defienden más becas socioeconómicas, más carreras conectadas a las necesidades del país, mayor presencia en las regiones y mayor inversión en ciencia y tecnología.

También aclara que pedir una rendición de cuentas no es atacar a la universidad pública, es “proteger su sostenibilidad y su futuro”.

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