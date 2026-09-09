Ministro de Educación adelanta cambios para el 2027

Los resultados del Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes (PISA) 2025 dejaron al descubierto una dura realidad que se vive en las aulas del país, ya que solo 3 de cada 10 estudiantes alcanzaron al menos el nivel básico en matemáticas.

Ante esta situación, el ministro de Educación, adelantó los cambios que se preparan para el próximo año, entre los que se incluye reducir en 200 horas la jornada laboral docente, replantear el calendario escolar y actualizar los programas de matemáticas, ciencias y español.

El ministro destacó que más de 100 mil estudiantes ya utilizan recursos con inteligencia artificial para reforzar estas materias, y se trabaja en regularizar el uso del celular y digitalizar el expediente estudiantil para el 2027.