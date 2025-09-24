El ministro de Comunicación, Arnold Zamora, se pronunció sobre la denuncia que se interpuso en su contra por presuntos delitos sexuales en contra de otra persona mayor de edad.

Las declaraciones del jerarca

“Nunca abusé sexualmente de usted, fue usted quien me pidió que lo recogiera en su casa, el día de los supuestos hechos, como consta en varios mensajes de texto que están en mi poder”.

“Como prueba de lo anterior, las autoridades pueden solicitar los videos del hotel que visitamos, donde quedará demostrado que nunca existió violencia ni ninguna conducta que pusiera en peligro su libertad o su libre voluntad”.

“Anuncio que el día de mañana me presentaré voluntariamente al Ministerio Público a contar la verdad de los hechos y a limpiar de una vez por todas mi nombre”.

La Fiscalía General de la República ya realiza una investigación con el fin de esclarecer los hechos.