(FOTOS) Estos son los sospechosos de amenazar de muerte al ministro de justicia

El ministro de Justicia, Gabriel Aguilar, denunció amenazas de muerte dirigidas contra él y su familia, recibidas mediante mensajes durante la noche y la madrugada de este viernes.

Dos sospechosos bajo investigación

Las autoridades difundieron fotografías de dos hombres que figuran como sospechosos de enviar las amenazas. Ambos aparecen juntos en imágenes publicadas en redes sociales y, en algunas de ellas, se les observa portando armas de fuego.

Uno de los hombres utiliza en redes sociales el nombre de “Celestial Cuerpo”, mientras que el otro aparece identificado como Jan Marín, bajo el perfil “Jiménez CR”.

Mensajes amenazantes a ministro

Los mensajes enviados al ministro contienen amenazas directas contra su vida y la de sus familiares. Uno de ellos fue recibido durante la madrugada y es parte de la evidencia entregada a las autoridades.

La denuncia se presentó ante el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), que mantiene abierta una investigación para determinar quiénes están detrás de las amenazas y sus posibles motivaciones.

No se ha confirmado vínculo con los Lara

De acuerdo con la información divulgada, no está confirmado que los dos sospechosos pertenezcan a la banda de los Lara.

Las amenazas se producen en medio de la polémica relacionada con uno de los integrantes de ese grupo, quien debía salir de prisión, pero cuya permanencia en máxima seguridad se ordenó por una jueza.

Por ahora, será el OIJ el encargado de determinar la identidad, relación y eventual responsabilidad de los sospechosos en este caso.

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