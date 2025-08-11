La Ministra de Salud alertó sobre el crítico aumento de basura en el relleno sanitario El Huazo, donde la capacidad está al límite debido a prácticas insostenibles de gestión.

Aunque el reglamento prohíbe trasladar desechos más de 80 kilómetros desde su origen, algunas municipalidades lo cuestionan, argumentando falta de infraestructura.

Esta situación, según el Ministerio, refleja la urgencia de coordinar acciones locales para evitar un colapso ambiental, ya que otros rellenos también están cerca de su vida útil.