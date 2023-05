La ministra de Educación, Anna Katharina Müller, mostró su preocupación ante los cierres en centros educativos por manifestaciones.

Días atrás, varios colegios del país se han cerrado por manifestaciones de padres de familia y de estudiantes, principalmente, por razones institucionales.

Por ejemplo, en el Liceo de Pavas se cerraron las instalaciones debido a que, según ellos, hay una mala labor de la junta del colegio.

Ante los cierres, la ministra Anna Katharina Müller comentó que le preocupa ver padres y madres de familia cerrando los centros educativos.

Además, dijo que estos actos no son buen ejemplo para los estudiantes.

“Uno de los actos tal vez que más me preocupan son los padres de familia cerrando los centros educativos, porque todos los días aparece alguno. Que no les parece la directora, que no les parece la profesora de primaria, que no les parece un profesor de equis tema, y ese no es un buen ejemplo para los estudiantes” dijo la ministra.

“Yo sé que hay muchos casos en que han hecho todo lo posible y no se les ha atendido” aclaró.

Ante esto, el Ministerio de Educación Pública (MEP) aclaró estar trabajando en una ventanilla única para denuncias.

Con esta ventanilla, se podrían tramitar de una mejor forma y tener mayor agilidad para atenderlas.

Dijeron también que actualmente las denuncias se reciben en todas las instancias, incluso en el despacho de la ministra.