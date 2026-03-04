Ministerio Público reconoce falta de capacidad para atender denuncias de violencia contra la mujer

Fecha de publicación: 15 de September de 2026

Fecha de modificación: 15 de September de 2026

El Ministerio Público reconoció su falta de capacidad para atender a tiempo las denuncias de violencia contra la mujer, al revelar que apenas 60 fiscales deben tramitar unas 40.000 causas relacionadas con delitos sexuales y violencia de género registradas en 2025, lo que representa tres de cada diez denuncias recibidas.

Esta carga laboral significa que cada fiscal atiende entre 600 y 700 expedientes al año, una presión que se traduce en atrasos y en que muchas víctimas no reciben justicia con la rapidez que necesitan.

“Todo se va a investigar, pero con la prioridad que se requiere nos cuesta. Tenemos muy poco recurso”, admitió la Fiscalía de Género, que cuenta con un equipo técnico de 115 personas para apoyar esta monumental tarea.