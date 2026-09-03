La Fiscalía General de la República emitió, el pasado 2 de setiembre de 2026 una alerta migratoria contra la exdiputada Pilar Cisneros Gallo, misma que sacó a la luz Noticias Repretel durante este jueves.
En horas de la tarde, el Ministerio Público compartió información clave, en la que explica qué fue lo que sucedió y cómo se va a ejecutar.
“La Fiscalía General confirmó que emitió una alerta migratoria para la señora Pilar Cisneros, en virtud de que requiere citarla para su declaración indagatoria. Lo anterior debido a que no pudo citarse ni en su casa ni por medio de su teléfono”.
Indican que, por esa causa, ya indagaron a otras tres personas que no ostentan fuero o inmunidad.
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“Se aclara que el documento emitido no indica ni requiere que cada entrada y salida del país de la señora Cisneros deba informarse a la Fiscalía”.
También, aclararon que el caso no es atendido por el Fiscal General, puesto que en el expediente no figuran personas con inmunidad.
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