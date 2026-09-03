La Fiscalía General de la República emitió, el pasado 2 de setiembre de 2026 una alerta migratoria contra la exdiputada Pilar Cisneros Gallo, misma que sacó a la luz Noticias Repretel durante este jueves.

En horas de la tarde, el Ministerio Público compartió información clave, en la que explica qué fue lo que sucedió y cómo se va a ejecutar.

¿Qué dice el comunicado?

“La Fiscalía General confirmó que emitió una alerta migratoria para la señora Pilar Cisneros, en virtud de que requiere citarla para su declaración indagatoria. Lo anterior debido a que no pudo citarse ni en su casa ni por medio de su teléfono”.

Indican que, por esa causa, ya indagaron a otras tres personas que no ostentan fuero o inmunidad.

Le puede interesar: WhatsApp anuncia cambio drástico en la manera de ver mensajes

Una aclaración importante

“Se aclara que el documento emitido no indica ni requiere que cada entrada y salida del país de la señora Cisneros deba informarse a la Fiscalía”.

También, aclararon que el caso no es atendido por el Fiscal General, puesto que en el expediente no figuran personas con inmunidad.

Si quiere estar atento a otras informaciones, puede seguir las ediciones de Noticias Repretel en Canal 6, Repretel.com, Facebook Live y YouTube de Noticias Grupo Repretel.