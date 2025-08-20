La reciente entrevista exclusiva de Noticias Repretel con Celso Gamboa, quien actualmente enfrenta un proceso de extradición, ha generado un fuerte revuelo a nivel nacional. En sus declaraciones, Gamboa afirmó que ingresar cocaína a Costa Rica “es muy sencillo” y criticó la presunta falta de control en zonas costeras como Bahía Drake.

“Es muy sencillo”

Durante la entrevista, el extraditable señaló que en Bahía Drake se retiraron los guardacostas, lo que, según él, facilita el trabajo de los grupos narcotraficantes para traer droga al territorio nacional.

Estas declaraciones han encendido la alarma en distintos sectores, y ahora, autoridades del Ministerio de Salud y de Seguridad Pública han salido al paso para responder con contundencia.

Gobierno aclara: “No trabajamos con lo que diga la prensa, sino con análisis e inteligencia”

Desde el Ministerio, explicaron que el retiro de embarcaciones interceptoras en Bahía Drake obedece a una decisión estratégica.

“En este lugar no hay un muelle. No se podían tener las embarcaciones interceptoras que tienen un alto valor económico porque las mareas no permiten fondear cerca de las playas”, indicó el Viceministro de Seguridad, Manuel Jiménez Steller.

Asimismo, las autoridades aseguraron que las operaciones se han trasladado a Golfito, donde se puede cubrir de manera más efectiva el Golfo Dulce.

“Nosotros no trabajamos con lo que diga la prensa. Planeamos nuestras operaciones con base en análisis criminal, informes técnicos y apoyo de aliados internacionales como Colombia, Panamá, Ecuador y Estados Unidos”, agregó.

Uso estratégico de recursos y cooperación internacional

Las autoridades enfatizaron que el combate al narcotráfico en el país no se deja al azar. Cada movimiento está respaldado por inteligencia y análisis para distribuir los recursos en las zonas donde son más necesarios.