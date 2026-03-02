Ministerio de Seguridad abrió causa contra dos oficiales

Fecha de publicación: 14 de September de 2026

Fecha de modificación: 14 de September de 2026

El Ministerio de Seguridad Pública abrió una causa contra dos oficiales, quienes habrían alterado la escena de un asesinato ocurrido en Playas del Coco y sustraído algunos bienes de la víctima.

Los agentes del OIJ detuvieron a los sospechosos tras descubrir su presunta participación en estos hechos irregulares. Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar el alcance de su responsabilidad en este caso que ha generado indignación.

“Cuando se analizaron videos de la zona para determinar responsables, se logra determinar una conducta improcedente con los protocolos establecidos para atender sitios de muerte. Como resultado, se hicieron las coordinaciones con policía judicial y con fiscalía para proceder como corresponde un derecho”, explicó Marlon Cubillo, director general de la Fuerza Pública.