El Ministerio de Salud organizará una feria de salud mental gratuita dirigida a la población en general, la cual contará con diversos talleres y actividades para el manejo de las emociones negativas.

Esta iniciativa busca brindar herramientas prácticas a las personas para mejorar su bienestar psicológico y emocional en un espacio accesible y profesional.

La feria representa un esfuerzo institucional por atender una necesidad creciente en la sociedad costarricense, promoviendo la importancia del cuidado de la salud mental.