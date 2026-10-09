Fecha de publicación: 9 de October de 2026

Fecha de modificación: 9 de October de 2026

El Ministerio de Salud emitió un comunicado en su plataforma web oficial en el que respondió a las declaraciones de la diputada liberacionista Janice Sandí Morales sobre la existencia de una Política Nacional de Salud Mental.

¿Qué dijo la institución?

Según indicó la entidad, Sandí señaló que Costa Rica carece de una Política Nacional de Salud Mental. Ante esto, la institución calificó sus declaraciones como equivocadas y afirmó que evidencian un desconocimiento de los esfuerzos que realiza el ministerio en esta materia.

Conforme lo dicho por el ministerio, el país cuenta con una Política Nacional de Salud Mental 2024-2034 y un Plan de Acción 2025-2029, instrumentos que establecen las estrategias para abordar los desafíos relacionados con la salud mental durante los próximos años.

La institución señaló que estos documentos contemplan acciones para mejorar la calidad de vida de la población, prevenir el suicidio, fortalecer los entornos protectores, reducir los factores de riesgo y combatir el estigma asociado a los trastornos mentales.

Además, explicó que la política incluye iniciativas en centros educativos y comunidades, así como medidas dirigidas a proteger a niños, adolescentes, personas adultas mayores y otras poblaciones vulnerables.

El ministerio también destacó que la Secretaría Técnica de Salud Mental realiza un seguimiento periódico de las acciones comprometidas por las instituciones responsables.

Como parte de los resultados, indicó que durante 2025 se alcanzó un cumplimiento del 84,5 % de las metas programadas en el plan de acción.

La salud mental como prioridad

Asimismo, recordó que la salud mental forma parte de las 10 prioridades de la ruta nacional de salud presentada por el Ministerio de Salud el pasado 18 de setiembre.

Finalmente, la institución reiteró su compromiso de impulsar acciones para promover la salud mental, prevenir los trastornos mentales y reducir los factores de riesgo en el país.

Por: Camila Rosales Méndez

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