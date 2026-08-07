Ministerio de Salud reporta 20 mil bebés afectados con cuadros gripales

El Ministerio de Salud ha reportado 20 mil bebés afectados por cuadros gripales, una cifra que preocupa a las autoridades y que forma parte de un panorama más amplio que incluye 80 mil niños de 1 a 4 años y 70 mil de 5 a 9 años con enfermedades respiratorias.

Ante este escenario, los especialistas recomiendan hervir chupetas y chupones a diario para eliminar virus, bacterias y parásitos que pueden ingresar a la boca de los pequeños cuando gatean o caminan y dejan caer estos objetos al suelo.

La medida busca reducir los factores de contagio en una población infantil particularmente vulnerable durante esta temporada de gripes.