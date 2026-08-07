Ministerio de Salud reporta 20 mil bebés afectados con cuadros gripales

Una cifra que preocupa.

El Ministerio de Salud ha reportado 20 mil bebés afectados por cuadros gripales, una cifra que preocupa a las autoridades y que forma parte de un panorama más amplio que incluye 80 mil niños de 1 a 4 años y 70 mil de 5 a 9 años con enfermedades respiratorias.

Ante este escenario, los especialistas recomiendan hervir chupetas y chupones a diario para eliminar virus, bacterias y parásitos que pueden ingresar a la boca de los pequeños cuando gatean o caminan y dejan caer estos objetos al suelo.

La medida busca reducir los factores de contagio en una población infantil particularmente vulnerable durante esta temporada de gripes.