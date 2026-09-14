Ministerio de salud refuerza medidas tras aumento de casos de hepatitis

Fecha de publicación: 14 de September de 2026

Fecha de modificación: 14 de September de 2026

El Ministerio de Salud reforzó las medidas sanitarias en centros educativos y de cuido ante el aumento de casos de hepatitis A en el país.

La institución informó que se han notificado 91 casos de la enfermedad en las comunidades de Hatillo, Sagrada Familia y Colonia 15 de Septiembre.

Roy Wong, epidemiólogo de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), indicó que la hepatitis A se transmite por medio del agua y los alimentos contaminados.

“Entonces, las medidas preventivas deben ser el lavado de manos, vigilar muy bien cómo estamos realizando la manipulación y preparación de los alimentos y, por supuesto, las disposiciones de las aguas”, recalcó.

En ese sentido, mencionó que se deben aplicar estas medidas generales y muy básicas, no solo para prevenir la hepatitis A, sino también un amplio conjunto de enfermedades transmitidas por alimentos y agua. Asimismo, señaló que una adecuada vigilancia y el fortalecimiento de estas acciones contribuirán a evitar la transmisión de este tipo de enfermedades.

Las autoridades mantienen la vigilancia epidemiológica en los centros afectados para contener la propagación del virus y proteger a la población estudiantil.