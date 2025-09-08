El Ministerio de Salud, realizará una nueva vacunación masiva contra la fiebre amarilla los días 11 y 12 de septiembre en el Estadio Nacional, dirigida específicamente a aquellas personas que tienen boletos aéreos a Colombia comprados antes del 30 de agosto, como parte de los esfuerzos para prevenir la propagación de la enfermedad.

El formulario de citas se habilitó este lunes 8 de septiembre a partir de las 2 de la tarde en la página web oficial de la institución, permitiendo a los interesados agendar su aplicación de dosis.