El Ministerio de Salud emitió este viernes 29 de agosto de 2025 una advertencia sanitaria tras detectar la presencia de la bacteria Salmonella en el producto Tortas de Res, marca El Arreo.

La contaminación fue confirmada por el Centro Nacional de Referencia en Inocuidad Microbiológica de Alimentos del INCIENSA, incumpliendo lo establecido en el Reglamento Técnico Centroamericano de Criterios Microbiológicos para la Inocuidad de los Alimentos.

Los resultados se obtuvieron a partir de muestreos realizados en supermercados dentro del programa de control de alimentos, lo que llevó a coordinar de inmediato con el fabricante y con el Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA) el retiro del lote afectado en todo el país.

Recomendaciones a la población:

1. No comprar ni consumir el producto de este lote.

2. Si ya lo adquirió, desecharlo o devolverlo al punto de venta.

3. En caso de haberlo consumido y presentar síntomas como fiebre, diarrea, calambres abdominales, dolor de cabeza o vómitos, acudir al centro de salud más cercano y notificar al Ministerio de Salud al correo: unc.correspondencia@misalud.go.cr.

El Ministerio reiteró su compromiso con la protección de la salud pública y afirmó que mantendrá la vigilancia activa para garantizar la inocuidad de los alimentos que se comercializan en Costa Rica.