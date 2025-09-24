¡Por fin! El Ministerio de Salud habilitó parcialmente el aforo en el estadio ‘Lito’ Pérez de Puntarenas.

Eso sí, no todo son buenas noticias para los porteños, pues es solo un ingreso reducido de 750 personas en la gradería oeste, tras verificar avances en las mejoras estructurales del recinto.

El estadio se mantenía clausurado desde mayo por riesgos en su infraestructura, según indicaron las autoridades de Salud en aquel momento.

El ministerio informó que continuará con las inspecciones para garantizar la seguridad de la afición que visite los recintos deportivos del país.

Las nuevas órdenes sanitarias del Ministerio de Salud